Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчина отправлен под арест до 25 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчину задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.
Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения по 2-й части статьи 205.2 УК РФ за необдуманные высказывания о теракте в Красногорске.
Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».
Общественный резонанс по делу Конашенка был огромен. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения по 2-й части статьи 205.2 УК РФ за необдуманные высказывания о теракте в Красногорске.
Общественный резонанс по делу Конашенка был огромен. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева