Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали 6 лет колонии за стрельбу в полицейских в Новошахтинске

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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к шести годам лишения свободы за стрельбу в полицейских в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
ЧП произошло еще в декабре прошлого года. Тогда 38-летний «вагнеровец» оказался в лесополосе Ростовской области. Наткнувшись на двух полицейских от открыл по ним стрельбу, один из них получил тяжелое ранение. По словам Николина, он отбился от своих сослуживцев и считал, что находится на территории Украины, а полицейских принял за бойцов ВСУ.
Николина арестовали, однако его поддержал ныне покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он пояснил, что боец оказался в Ростовской области в результате контузии в бессознательном состоянии и, действительно, принял полицейских за украинских военных. Тогда Пригожин заявлял о своей готовности взять дело под личную ответственность.
18 декабря 2023 года суд приговорил Николина к шести годам колонии.
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Николина арестовали, однако его поддержал ныне покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он пояснил, что боец оказался в Ростовской области в результате контузии в бессознательном состоянии и, действительно, принял полицейских за украинских военных. Тогда Пригожин заявлял о своей готовности взять дело под личную ответственность.
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Элина Позднякова