Экс-министра экономики Казахстана арестовали по подозрению в убийстве жены

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Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца по подозрению в убийстве собственной супруги, Салтанат Нукеновой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные суда.
Куандык Бишимбаев был главой министерства национальной экономики Казахстана в период с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018 года суд признал Бишимбаева виновным в получении взятки и хищении имущества, и приговорил его к 10 годам лишения свободы, а также пожизненно запретил ему занимать руководящие посты на госслужбе в стране. В октябре 2019 года суд Шымкента постановил условно-досрочно освободить экс-министра.
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Артем Путинцев