Ростовский суд оставил под стражей героя РФ Магасумова, обвиняемого в убийстве

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Южный окружной военный суд оставил под стражей героя России Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
По версии следствия, в августе 2023 года Магасумов и его коллега познакомились в кафе с двумя девушками. Они отошли посидеть на лавочку, как вдруг подозреваемый, на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни, застрелил одну из девушек. На него возбудили уголовное дело об убийстве.
До 3 января 2024 года Магасумова заключили под стражу, после чего защита военного подала жалобу. Сегодня суд рассмотрел её и вынес отрицательное решение.
При этом, Магасумов просил, чтобы его вернули в зону проведения специальной военной операции.
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До 3 января 2024 года Магасумова заключили под стражу, после чего защита военного подала жалобу. Сегодня суд рассмотрел её и вынес отрицательное решение.
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Евгения Парфентьева