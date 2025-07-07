Экс-замглавы Росгвардии Стригунова подозревают в коррупции
Экс-замглавы Росгвардии Стригунова задержали по подозрению в коррупции
В коррупции обвиняют экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, пишет РИА Новости в понедельник, 7 июля, со ссылкой на правоохранителей.
«Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве», — сказано в материале.Журналистский источник отметил, что генерал-полковник задержан. Стригунов занимал соответствующую должность с 27 января 2020 года. Офицер находится под санкциями различных государств Евросоюза. Среди наград имеет орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Александра Невского, медаль «За безупречную службу», знак Почетного сотрудника МВД и другие. Ранее занимал пост командующего Сибирским округом войск Нацгвардии.