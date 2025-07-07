Мужчину избили за попытку заступиться за девушку в Твери

07 июля 2025, 14:46

Мужчина получил сотрясение мозга за попытку заступиться за девушку в Твери

Фото: istockphoto/blinow61

Толпа избила мужчину в Твери за попытку заступиться за девушку. В Telegram-каналах появилась информация, что агрессивные парни приставали к незнакомке и непристойно высказывались в ее адрес. Молодой человек получил многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и перелом носа.