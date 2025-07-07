Мужчину избили за попытку заступиться за девушку в Твери
Толпа избила мужчину в Твери за попытку заступиться за девушку. В Telegram-каналах появилась информация, что агрессивные парни приставали к незнакомке и непристойно высказывались в ее адрес. Молодой человек получил многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и перелом носа.
Уточняется, что избиением дело не закончилось, хулиганы украли мобильник пострадавшего, поэтому теперь можно говорить о разбойном нападении и о более тяжкой статье. Злоумышленники могут отправиться в места лишения свободы на десять лет. Общественность уже выразила поддержку потерпевшему.
Перед этим сообщалось, что полицейские ищут подростков в Дмитрове за издевательства над 9-летним мальчиком.
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