Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили в пяти годам колонии

Фото: iStock/Zolnierek
Бывшего замминистра просвещения Марию Ракову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупной размере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что она была признана виновной в хищении свыше 50 миллионов рублей.
Кроме того, приговор оглашают сообщникам Раковой. Ими являются ректор и исполнительный директор «Шанинки» Сергей Зуев и Кристина Крючкова, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко и экс-проректор РАНХиГС иван Федотов.
Было доказано несколько эпизодов мошенничества. Первый был зафиксирован при хищении денег в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Затем мошенничество было организовано путём фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. А третий случай связан с деньгами Фонда новых форм развития образования.
Летом 2022 года Ракова и её сообщники признали свою вину, возместили ущерб и начали сотрудничать со следствием.
Читайте также:
В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова признала вину в хищениях
Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра просвещения Ракову
Кроме того, приговор оглашают сообщникам Раковой. Ими являются ректор и исполнительный директор «Шанинки» Сергей Зуев и Кристина Крючкова, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко и экс-проректор РАНХиГС иван Федотов.
Летом 2022 года Ракова и её сообщники признали свою вину, возместили ущерб и начали сотрудничать со следствием.
Читайте также:
В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова признала вину в хищениях
Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра просвещения Ракову
Анастасия Чинкова