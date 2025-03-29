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Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Взрыв произошёл в тот момент, когда мальчик сделал затяжку. После этого он потерял создание. Спустя время ребёнка обнаружил на трассе около кафе в селе Угдан местный житель. Школьник лежат на земле и не реагировал на звуки и прикосновения. Мужчина оперативно вызвал скорую помощь.
Мальчика сразу же доставили в операционную. Врачи диагностировали у него ожог слизистой, раны на лице и шее.
Управление Следственного комитета по Забайкальскому краю проводит проверку.
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Мальчика сразу же доставили в операционную. Врачи диагностировали у него ожог слизистой, раны на лице и шее.
Управление Следственного комитета по Забайкальскому краю проводит проверку.
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Анастасия Чинкова