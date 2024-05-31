«Выбило семь зубов»: электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе

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В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка. Об этом глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл с 14-летним парнем. В результате взрыва электронной сигареты, у него выбило семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи.
Мальчика экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое.
В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, после чего подросток проходил длительную реабилитацию. Врачам удалось провести операции так, чтобы не осталось видимых следов взрыва, однако восстановление заняло целых три года.
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Мальчика экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое.
В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, после чего подросток проходил длительную реабилитацию. Врачам удалось провести операции так, чтобы не осталось видимых следов взрыва, однако восстановление заняло целых три года.
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Анастасия Чинкова