«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть

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Муж погибшей после пластической операции женщины рассказал, что супруга предчувствовала трагичный исход. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина поделился, что перед операцией у Юлии было предчувствие. Ей пришлось даже перенести операцию на некоторое время, поскольку у нее был низкий гемоглобин.
Последнее время Юлия сильно переживала и перед поездкой в клинику попросила не спускать всё на самотёк, если она умрет.
Напомним, 14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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Последнее время Юлия сильно переживала и перед поездкой в клинику попросила не спускать всё на самотёк, если она умрет.
Напомним, 14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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Екатерина Коршунова