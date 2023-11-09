«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного

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Смерть помощника главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова была не случайна. Такое заявление сделал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Я скептически отношусь к данным следствия. <…> Как опытный военный, которому подарили гранаты, мог подумать, что это не настоящая граната, а муляж, и выдернуть чеку?» — спросил Корнейчук.Как считает эксперт, что смерть Частяков произошла именно после заявлений Залужного о тупике контрнаступления ВСУ. Корнейчук напомнил, что главком ВСУ является единственным высокопоставленным украинским чиновником, который понимает безысходность ситуации для армии Украины.
«Я очень редко верю в случайности», — подытожил Корнейчук.Напомним, Частяков погиб 6 ноября из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Кроме того, в украинском МВД заявили, что Частяков знал, что ракеты боевые.
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