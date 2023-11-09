Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота

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Жительница Санкт-Петербурга чуть не погибла из-за кота.
Её госпитализировали с проникающим ранением живота. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Заявление в полицию девушка писать не стала, сославшись на свою неосторожность.
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