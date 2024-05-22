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Федеральные агенства США подключились к расследованию смерти актёра Мэттью Перри

22 мая 2024, 14:03
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Расследованием обстоятельств смерти американского актёра Мэттью Перри занимаются управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция. Об этом сообщает портал TMZ.
Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что офис коронера округа Лос-Анджелес приступил к расследованию, которое будет длиться несколько месяцев.

Согласно результатам проведённой экспертизы, Перри умер от острого воздействия наркотика кетамина. Сначала расследование начали полиция и управление по борьбе с наркотиками, после чего к ним присоединилась почтовая служба. Ведомство выясняет, мог ли актёр приобретать наркотические вещества по почте.



Напомним, что тело 54-летнего актёра, известного по роли в сериале «Друзья», было обнаружено у него дома в штате Калифорния 28 октября 2023 года.

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#расследование
#смерть
#наркотики
#сша
#актёр
СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, получившему гражданство РФ
22 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/olegda88

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу.
Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта и в конце января этого года получил российское гражданство. Паспорт гражданина России он получил в Луганске.

В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя. В СБУ уверяют, что продюсер регулярно публикует в своих соцсетях посты антиураинской направленности.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron* по статье УК РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сбу
#обвинение
#украина
#гражданство
#россия
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Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации
Франс Пресс: двадцать человек с рейса Singapore Airlines находятся в реанимации
22 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/PeopleImages

Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Об этом передает агентство Франс Пресс.
«Двадцать человек с рейса Singapore Airlines, попавшего с сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

В реанимации находятся граждане Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жители Гонконга.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. Все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.

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#пожар
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#человек
#авиакомпании
#чс
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Москвич судится с клиникой из-за слишком быстрой эякуляции после лечения от импотенции
Москвич судится с клиникой из-за слишком быстрой эякуляции после операции
22 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В Москве мужчина подал в суд на клинику, в которой его вылечили от импотенции из-за слишком быстрой эякуляции. Он недоволен тем, что его половой акт длится не более одной минуты. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 27-летний мужчина обратился в клинику в Подмосковье для лечения импотенции. Ему сделали операцию за 450 тысяч рублей и избавили от недуга.

Однако парень столкнулся с новой проблемой: он не может продолжать половой акт более минуты, хотя врачи обещали, что продолжительность составит порядка 30 минут.

Молодой человек требует вернуть ему деньги, а также 250 тысяч за моральный ущерб и ещё 50 тысяч за услуги адвоката.

В клинике при этом отметили, что со своей задачей справились. Также там пояснили, что пациент должен был после операции пройти специальный курс реабилитации и работать с психологом, чтобы добиться необходимого результата, а «не отправляться сразу на поле битвы».

Теперь суду предстоит разобраться, сколько должен длиться половой акт по российскому законодательству.

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#секс
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Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из ТЦ «Ока» в Петербурге
22 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/aradaphotography

Несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что вечером 21 мая девушка сидела в кафе при торговом центре «Ока». К ней подошли несколько парней, которые затолкали девушку в автомобиль с номерами Ставропольского края и увезли в неизвестном направлении.

Потерпевшей удалось позвонить родным и сообщить о произошедшем. По её словам, автомобиль направлялся по трассе М11 в сторону Москвы. Последний раз она написала из Заволжска в Ивановской области, после чего связь с ней оборвалась.

Следственный комитет России в настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
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#похищение
#ск рф
#уголовное дело
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В Удмуртии произошел сильный пожар
112: В Удмуртии загорелась лечебно-исправительное учреждение №4
22 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/Kara Capaldo

22 мая на территории Ижевского лечебно-исправительного учреждения №4 в Удмуртии произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что полыхнула трансформаторная подстанция. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Ранее пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что в Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поджог
#жители
#возгорание
#служба
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Семерых участников конфликта с поножовщиной и стрельбой задержали в столице
В Москве задержаны семеро активных участников стычки на Медынской улице
22 мая 2024, 12:10

istockphoto.com/Dzurag

Семерых участников конфликта с поножовщиной и стрельбой задержали в столице. Об этом сообщают РИА Новости. Все произошло на Медынской улице.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранителями изъяты и направлены на экспертизу предметы, «используемые в качестве оружия».

По сообщению прокуратуры, в конфликте участвовали, приблизительно, 15 человек. По предварительной информации стычка произошла из — за замечания, которое сделали одному мужчине из за его «действий в отношении женщины».
Кроме того, в ходе «разборок» было три выстрела из травматического оружия, а два человека госпитализированы с ножевыми ранениями в область спины.

Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью».

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#полиция
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#стрельба
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В Ростовской области объявлен план «Перехват» из-за сбежавшего из воинской части солдата
В Ростовской области разыскивают самовольно покинувшего воинскую часть военного
22 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/blinow61

В Ростовской области разыскивают военного, самовольно покинувшего воинскую часть Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 36-летний Муса сбежал из воинской части и скрылся на автомобиле с номерами Республики Чечня.

По предварительным данным, мужчина может быть вооружён пистолетом.

В Ростове был объявлен план «Перехват».

Ранее, 14 мая, план «Перехват» был объявлен в Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Неизвестный в ходе конфликта на парковке открыл стрельбы из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления на автомобиле с московскими номерами.

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#ростовская область
#военные
#воинская часть
#розыск
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Юрий Гриценко может выйти на свободу: Детские травмы, женоненавистничество, смена ориентации
«Зеленоградский Чикатило» мог убивать из-за детской травмы и насилия в тюрьме
22 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/shalunx13

14 июня на свободу может выйти серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило». За время своей преступной деятельности он убил пять женщин и совершил 14 разбойных нападений.
Подробнее о жизни Гриценко, а также о его кровожадных преступлениях расскажет редакция «Радио 1».

Биография Юрия Гриценко


Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром.

Причиной его проблем с коммуникабельностью был комплекс неполноценности, Гриценко всю жизнь страдал от неуверенности в себе и безуспешно боролся с этим качеством. По мнению психиатров, строгий характер матери развил в Гриценко подобные комплексы, а позже привёл к женоненавистничеству.

Отслужив в армии, Гриценко пошёл работать в милицию, считая, что эта профессия уберёт его неуверенность в себе. Вскоре он женился, родились двое детей, но комплекс так и не исчез. Понимая это, Гриценко пристрастился к алкоголю. В алкогольном запале в нём выплёскивалось всё негативное, что в конечном итоге, возможно, и сделало Гриценко убийцей. Из правоохранительных органов Гриценко был уволен за пьянство.

Первое убийство Гриценко


Первой жертвой «Зеленоградского Чикатило» стала проститутка. В 1993 году он жестоко убил девушку лёгкого поведения при помощи сковороды. Как позже рассказал сам Гриценко, с женщиной он расправился за то, что она хотела обмануть его и обокрасть.

В 1993 году Гриценко был приговорён к 9 годам лишения свободы. В конце 2000 года убийца вернулся из колонии под Оренбургом, освободившись на 1,5 года раньше условно-досрочно.

Развод Гриценко с женой


Выйдя из колонии Гриценко зажил обычной жизнью. Он устроился в рыбный магазин «Океан» грузчиком. Гриценко продолжал пить и, когда перебарщивал с алкоголем, становился невменяемым, говорил, что его «клинит». Возможно, чрезмерное пристрастие к спиртному и стало поводом для разрыва отношений с женой. По другой версии, в местах лишения свободы его склонили к сексуальным отношениям с мужчинами, и, вернувшись на волю, он не смог жить нормальной семейной жизнью.

3 декабря 2001 года Гриценко развёлся со своей супругой. Известно, что он до последнего пытался наладить с ней отношения и не допустить развода.

Серия убийств Гриценко


4 апреля 2001 года Гриценко стал совершать нападения на женщин. Он наносил им сильные черепно-мозговые травмы ударами молотка. Всего за три апрельских дня он совершил пять нападений на женщин. Двух из них врачам спасти не удалось. Выжившие описать преступника не могли, так как Гриценко всегда нападал сзади. Все нападения Гриценко совершал в Зеленоградском лесопарке днём, когда люди возвращались с работы. Гриценко любил гулять по этому лесопарку, особенно в районе озера Чёрное. Гриценко временно залёг на дно, но уже в июне вновь начал совершать нападения на женщин. За лето он нанёс тяжкие черепно-мозговые травмы четырём женщинам. Местные газеты нагнетали обстановку. По всему Зеленограду были развешаны фотороботы, но они были крайне приблизительные.

К началу осени Гриценко совершил серию нападений на женщин в Зеленоградском лесопарке. На время преступления прекратились, так как Гриценко находился в психиатрической больнице, но 19 октября 2001 года он опять совершил нападение на женщину, на этот раз в Северном административном округе Москвы. В течение недели Гриценко избил молотком ещё трёх женщин. Но вскоре одна из жертв оказала сопротивление преступнику, вырвала у него молоток и убежала. Она чётко описала внешность преступника.

Арест Гриценко


19 ноября 2001 года преступник был задержан во время очередного нападения на женщину в московском парке Дружбы. Женщина стала кричать и, к счастью, на помощь её пришёл водитель автобуса. Гриценко накинулся на мужчину, но справиться с ним не смог. Спаситель скрутил маньяка и удерживал его до прибытия правоохранителей.

За восемь месяцев своей преступной деятельности Юрий Гриценко совершил 14 разбойных нападений и грабежей, 4 из которых закончились убийством. Вскоре преступник во всём признался. Судебно-медицинская экспертиза в апреле 2002 года признала его полностью вменяемым. В том же году Московский городской суд приговорил Юрия Гриценко к 22 годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.

Гриценко может выйти на свободу в июне


22 июня 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 июня Гриценко могут выпустить на свободу. По информации СМИ, в колонии Гриценко вёл себя агрессивно, устраивал бунты, в результате чего получил одиночку в карцере СУС (строгие условия содержания) и провёл там 13 лет.

В настоящий момент 61-летнего серийного убийцу наблюдает психиатрическая комиссия. ​Освобождение Гриценко будет зависеть от их решения.

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#маньяк
#тюрьма
#зеленоград
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МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
22 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/???? ??????

Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск, следует из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее в отношении него было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск активистку Дарью Богданову. Уточнялось, что она является правнучкой советского лётчика Валерия Чкалова. В России ей грозит семь лет лишения свободы за высказывания о спецоперации на Украине. В отношении неё возбуждено уголовное о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет. В частности, она призывала ударить по Москве ядерным оружием для завершения конфликта.

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