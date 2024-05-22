Федеральные агенства США подключились к расследованию смерти актёра Мэттью Перри

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Расследованием обстоятельств смерти американского актёра Мэттью Перри занимаются управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция. Об этом сообщает портал TMZ.
Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что офис коронера округа Лос-Анджелес приступил к расследованию, которое будет длиться несколько месяцев.
Согласно результатам проведённой экспертизы, Перри умер от острого воздействия наркотика кетамина. Сначала расследование начали полиция и управление по борьбе с наркотиками, после чего к ним присоединилась почтовая служба. Ведомство выясняет, мог ли актёр приобретать наркотические вещества по почте.
Напомним, что тело 54-летнего актёра, известного по роли в сериале «Друзья», было обнаружено у него дома в штате Калифорния 28 октября 2023 года.
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Согласно результатам проведённой экспертизы, Перри умер от острого воздействия наркотика кетамина. Сначала расследование начали полиция и управление по борьбе с наркотиками, после чего к ним присоединилась почтовая служба. Ведомство выясняет, мог ли актёр приобретать наркотические вещества по почте.
Напомним, что тело 54-летнего актёра, известного по роли в сериале «Друзья», было обнаружено у него дома в штате Калифорния 28 октября 2023 года.
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Анастасия Чинкова