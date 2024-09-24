ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили побег заключенных в нижегородской колонии

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В Нижегородской области ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили на стадии приготовления побег троих заключенных в исправительной колонии № 6. Об этом сообщает региональное управление СКР. По данным ведомства, у подозреваемых нашли ножи и экстремистскую религиозную литературу.
«Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены», — говорится в сообщении.Отмечается, что трое осужденных также пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы.
По информации областного СК, сейчас экстремистов изолировали от сокамерников и поместили в СИЗО. Уголовные дела возбудили по статьям об организации и участии в экстремизме, покушение на побег из колонии с применением оружия, покушение на дезорганизацию колонии.
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