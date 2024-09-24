ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии

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Сотрудники ФСБ России совместно со ФСИН пресекли захват нижегородской колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в исправительной колонии №6 Нижегородской области злоумышленники планировали напасть на работников учреждения и совершить массовый побег. О планах заключенных стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН.
Согласно информации источника, всех участников заговора обезвредили. Правоохранители задержали минимум четырех организаторов несостоявшегося нападения. В отношении преступников возбуждены уголовные дела.
Напомним, 16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключенных выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов.
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Согласно информации источника, всех участников заговора обезвредили. Правоохранители задержали минимум четырех организаторов несостоявшегося нападения. В отношении преступников возбуждены уголовные дела.
Напомним, 16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключенных выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов.
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Екатерина Коршунова