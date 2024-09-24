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ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии

SHOT: ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии
24 сентября 2024, 14:58
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России совместно со ФСИН пресекли захват нижегородской колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в исправительной колонии №6 Нижегородской области злоумышленники планировали напасть на работников учреждения и совершить массовый побег. О планах заключенных стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН.

Согласно информации источника, всех участников заговора обезвредили. Правоохранители задержали минимум четырех организаторов несостоявшегося нападения. В отношении преступников возбуждены уголовные дела.



Напомним, 16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключенных выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов.

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В Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь
24 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь, который убил двоих человек в дачном доме, а также 35 собак в Лучегорске в Приморском крае застрелен. Об этом сообщили в Пожарском муниципальном округе, пишет РИА Новости.
До этого была информация, что в регионе в результате нападения животного погибли отец с сыном в районе Лучегорска. Перед этим хищник задрал пса.

Как сообщалось ранее в Канаде медведь напал на туриста в Альберте неподалеку от перевала Кроуснест. Пострадавший выжил, подав спасателям и полицейским сигнал о бедствии. Как предполагали специалисты, на пострадавшего совершил нападение гризли. О состоянии туриста на тот момент не сообщалось. Уточнялось лишь, что путешественника доставили медикам.

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В Геленджике четвертый день ищут туриста, пропавшего в море на сапборде
#россия
#приморский край
#медведи
#убийство
#новости
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В Геленджике четвертый день ищут туриста, пропавшего в море на сапборде
24 сентября 2024, 14:25

Фото: iStock/Anastasija Vujic

В Краснодарском крае уже четвертый день ищут пропавшего туриста Бориса Рылева, который вышел в море на сапборде в районе Джанхота и пропал.
По словам супруги пропавшего мужчины Елены, муж умел обращаться с сапом и пользовался им не в первый раз, однако, выйдя в море, он в какой-то момент пропал из виду.

Супруга мужчины Елена рассказала что ее муж не в первый раз пользовался сапом и умел с ним обращаться. Выйдя в море, он в какой-то момент просто пропал из виду, объяснила женщина.

«Вышел в море на сапе рыбачить. Далеко от берега он никогда не отплывал. На сапе не первый день, опыт нахождения у него есть. Всегда был на виду, тут из вида пропал. Никуда не собирался плыть, подвигов совершать тем более. Что произошло, я не могу комментировать. Он не камикадзе, не экстремал, обыкновенный мужчина, который любит рыбалку», — рассказала Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что поиски мужа идут уже четыре дня, однако пока безуспешно. Также операция затрудняется неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, мужчину унесло в открытое море 22 сентября.

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В Таганроге произошел пожар из-за падения украинского БПЛА
Голубев: на складе лесоматериалов в Таганроге произошел пожар из-за падения БПЛА
24 сентября 2024, 14:12

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Таганорте из-за падения беспилотника ВСУ на склад лесоматериалов произошел пожар. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его информации, спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 200 квадратов.
«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров», — написал глава региона.
Голубев добавил, что огонь повредил крышу склада и четыре припаркованных возле здания машины, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что все источники возгораний после падения украинских дронов ликвидированы в Тихорецком районе Кубани. Местным жителям, которых эвакуировали в гостиницы, разрешили возвращаться домой.

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#гостиницы
#возгорание
#машины
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Зюганов высказался о приезде секс-работницы в Госдуму
24 сентября 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился из-за вопроса журналиста о возможном приезде секс-работницы в Госдуму на визит к члену партии Денису Парфенову. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Судя по кадрам, политик разозлился и заявил, что журналист «занимается дерьмом».
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? <...> Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — недовольно высказался Зюганов.
Ранее издание публиковало видео предположительной встречи депутата с проституткой. На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.
«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — писало издание.
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В Можайске задержали двух молодых людей с 3 кг наркотиков
24 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Почти три килограмма синтетических наркотиков обнаружили полицейские в машине, на которой ехали по Минскому шоссе двое 22-летних мужчин — уроженцев Тамбовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«Полицейские остановили автомобиль на территории Можайского городского округа. В багажнике они нашли коробку из-под сабвуфера, в которой свёрток с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета общей массой свыше 2,8 кг», — говорится в сообщении.
В результате лабораторного исследования было установлено, что в составе вещества есть наркотическое средство: альфа-ПВП.

Обоих молодых людей задержали, против них завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей

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#можайск
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей
24 сентября 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в имитации ранения в зоне боевых действий на Украине в апреле этого года для получения пособия от государства на сумму три миллиона рублей. Об этом пишет Mash, ссылаясь на следователей по делу.
По сообщениям сослуживцев Пашаева, стражи порядка уже говорили с командиром 95-го стрелкового полка Виктором Москаленко с позывным «Сид». Кроме того, силовики запросили дело бойца «Крюгера», который был медиком, и, по предварительным данным, мог дать Пашаеву фальшивую справку о ранении.

Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из рядов российской армии за самоволку. Со слов сослуживцев, экс-адвоката уже давно не было видно.

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#криминал
#эльман пашаев
#новости
#сво
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ФАС выявила картель шести компаний на торгах в сфере ЖКХ на 827 млн рублей
24 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Wasan Tita

ФАС выявила картель шести компаний, которые организовали сговор на торгах в сфере ЖКХ общей суммой более 827 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации надзорного органа, часть торгов проходила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. <…> Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что антимонопольная служба возбудила дела в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».

По предварительным данным ФАС, картель был организован как минимум во время 31 аукциона, на которых его участники смогли заключить госконтракты на 827,855 миллионов рублей.
Всем компаниям грозят крупные оборотные штрафы.

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#предупреждение
#жильё
#фас
#городская среда
#штрафы
#служба
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Бывший военком Украины рассказал про смерти призывников в военкоматах
Экс-военком Украины Юрченко: призывники гибнут из-за отказа служить
24 сентября 2024, 11:53

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские призывники погибают в стенах военкоматов за отказ служить и попытки сопротивляться, пишет ТАСС, ссылаясь на экс-военкома Украины Николая Юрченко.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер. Наверное, да, применяли физическую силу», — пояснил собеседник журналистам.
Он добавил, что физическая сила применялась к мобилизованным, когда они хотели вызвать резонанс в обществе. К слову, Юрченко и сам не хотел отправиться на фронт.

«Была должность, работу выполнял», - отметил экс-военком Незалежной.
Вместе с тем известно, что собеседник все же был в зоне боевых действий в связи с невыполненным им планом по вручению повесток.

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#украина
#призывник
#смерть
#всу
#новости
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Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики
Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках
24 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, Прикубанский районный суд Краснодара приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.
По информации ТАСС, бывший футболист говорил, что якобы хотел помочь полицейским поймать людей, которые пытались его привлечь к распространению наркотиков, однако имеющиеся у следствия доказательства опровергли его показания, на суде Бугаев признался в содеянном.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года, когда Бугаев получил смс с координатами тайника с наркотиками, откуда он забрал почти полкилограмма запрещенных веществ. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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