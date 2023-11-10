ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина по делу о госизмене

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Следствие ФСБ попросило Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по статье о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
«Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.», — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что из-за грифа секретности личность фигуранта и суть обвинения не раскрываются.
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