На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам лишения свободы военного, который отказался участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что мужчина умышленно не исполнил приказ об убытии в служебную командировку для участия в спецоперации, объяснив своё поведение семейными обстоятельствами и проблемами со здоровьем.
За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев в колонии-поселении.
Также уточняется, что военный не исполнил приказ в период проведения мобилизации в стране, что было признано судом как отягчающее обстоятельство.
В настоящий момент приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
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За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев в колонии-поселении.
В настоящий момент приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
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Анастасия Чинкова