ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле

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Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Барнауле. Силовики задержали троих мужчин, которые пришли с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу перед президентскими выборами. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.
«Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ», — сказано в сообщении.Задержанные являются жителями Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору).
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Алина Юрчак