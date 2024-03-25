ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Барнауле. Силовики задержали троих мужчин, которые пришли с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу перед президентскими выборами. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.