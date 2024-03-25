На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание

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Пожар на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло вечером 25 марта, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, работники электростанции быстро потушили пожар, пострадавших нет.
В настоящее время электроснабжение восстановлено, но два энергоблока ГРЭС временно отключены.
Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация о том, что российские войска отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новочеркасскую ГРЭС. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока не последовало.
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«Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт – Тихорецкая и Ростовская», – добавил Голубев.
Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация о том, что российские войска отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новочеркасскую ГРЭС. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока не последовало.
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Александр Климов