ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием в Запорожской области

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Запорожской области сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию трех граждан Украины, которые готовили теракт с применением боевого отравляющего вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — говорится в сообщении.
В результате были задержаны три украинца трех граждан Украины. В ведомстве также уточнили, что найденные у них препараты были разработаны в США. Они используются для создания химического оружия массового поражения.
Читайте также:
Генерал Кириллов: СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ
Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах
СМИ: ВСУ решили применить химоружие в Соледаре
Элина Позднякова