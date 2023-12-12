Генерал Кириллов: СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — сказал Кириллов в ходе тематического брифинга Минобороны РФ.
По словам Кириллова, в подготовке провокации СБУ задействована украинская компания «Реалаб» (импортер химических реагентов и прекурсоров). Отмечается, что осенью этого года «Реалаб» закупил в ФРГ партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия, произведённых компанией Honeywell Research Chemicals в США.
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Диана Аванесян