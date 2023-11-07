Против замминистра внутренних дел Дагестана возбудили уголовное дело за взятку

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Против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело за взятку, об этом сообщили в УФСБ.
Исмаилова задержали 7 ноября.
По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, а самого Исмаилов доставили на допрос в Москву. Вместе с ним был задержан и отправлен в столицу и его заместитель Далгат Абдулгапуров.
Сегодня стало известно, что в отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело за взятку в особо крупном размере.
Отмечается, что дело возбудил Следственный комитет по материалам Федеральной службы безопасности подразделения собственной безопасности МВД по Республике Дагестан.
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По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, а самого Исмаилов доставили на допрос в Москву. Вместе с ним был задержан и отправлен в столицу и его заместитель Далгат Абдулгапуров.
Отмечается, что дело возбудил Следственный комитет по материалам Федеральной службы безопасности подразделения собственной безопасности МВД по Республике Дагестан.
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Евгения Парфентьева