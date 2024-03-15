ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

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В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Об этом сообщили в ФСБ России.
Согласно информации следствия, злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций. Преступник совершал пропагандистские действия и отправлял отчеты о проделанной работе.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время украинский агент по решению суда заключен в СИЗО.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. В отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.
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Сообщается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время украинский агент по решению суда заключен в СИЗО.
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Екатерина Коршунова