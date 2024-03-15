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В Абакане мужчина с топором напал на людей

15 марта 2024, 09:47
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Мужчина с топором напал на людей в Абакане. На данный момент известно об одном пострадавшем, однако их может быть больше. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что нападавшего задержали сегодня утром, 15 марта, рядом с одним из жилых домов на перекрестке улиц Некрасова и Кирова. Преступник бегал без футболки с топором, после нанес серьезные увечья 40-летнему мужчине обухом от топора.

Пострадавший госпитализирован с ушибом мозга и переломом теменной кости. По данным правоохранительных органов, еще один человек могу получить резаные ранения.


В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.

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На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
15 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/Akintevs

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.
Отмечается, что 58-летнего Игоря Н., охранника ТЦ «Горизонт», задержали 14 марта. В его доме был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны.

По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями.

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Подмосковных пенсионеров предупредили об орудующих в регионе лжеврачах
15 марта 2024, 10:21

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Мошенническую схему с использованием темы медицинской помощи начали использовать злоумышленники в Московской области. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Обман происходит следующим образом: пенсионеру звонит человек, который представляется работником поликлиники, и рассказывает, что последние анализы абонента выявили наличие серьёзной болезни. При этом есть некая спецпрограмма, попав в которую, можно получить лечение. Но количество мест в программе ограничено и участие платное, поэтому надо срочно перевести деньги», — говорится в сообщении.
Иногда мошенники уверяют, что лечение вне программы обойдётся пациенту в десятки раз дороже, чем запрошенные ими суммы, либо что другого лечения вообще не существует.
Людям, которым поступают подобные звонки, необходимо проявлять бдительность и проверять всю информацию. Если кто-то говорит, что звонит из поликлиники, следует самостоятельно связаться с медучреждением. Тогда обман вскроется, а вы сохраните деньги и нервы.

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#медицина
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ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
15 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/irene_rebrova

В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Об этом сообщили в ФСБ России.
Согласно информации следствия, злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций. Преступник совершал пропагандистские действия и отправлял отчеты о проделанной работе.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время украинский агент по решению суда заключен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. В отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.

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#уголовное фсб
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В Приморье осудят мужчину за вывоз леса в Китай на сумму более миллиарда рублей
15 марта 2024, 09:22

Фото: iStock/sasun bughdaryan

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай древесины более чем на миллиард рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники в ведомстве.
Следствие сообщает, что в период с 2015 по 2019 годы мужчина был в составе ОПГ и реализовывал схему незаконного вывоза с территории Российской Федерации древесины различных пород — дуб, ель, ясень и прочих.

Нарушитель смог сбыть продукции в объеме более 125 тысяч кубометров. Выручка составила более 1 миллиарда рублей. Древесину вывозили в Китай с территории Хабаровского края и Приморья.

Уголовное дело на контрабандиста в дальнейшем рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. Для исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого.

Два соучастника обвиняемого скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск.

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#россия
#китай
#лес
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В Новосибирской области завели уголовное дело на мать, убившую грудного ребенка
15 марта 2024, 08:26

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства младенца в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области.
В подвале частного дома одного из поселков Болотнинского района Новосибирской области было найдено тело младенца. Как оказалось, местная жительница ранее самостоятельно родила ребенка у себя дома и вынесла его на неотапливаемую веранду, разместив в ведре.

Спустя несколько дней, 11 марта, тело новорожденной было обнаружено, но девочка уже была мертва.

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи», — говорится в сообщении СК.
На женщину возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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#происшествие
#младенец
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ТАСС: Сотрудники ФСБ нашли под Волновахой схрон ВСУ с «Джавелином»
15 марта 2024, 07:01

Фото: ЦОС ФСБ России

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили тайник украинской армии, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован в разрушенном доме под Волновахой, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.




Сейчас региональное УФСБ уже проводит дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, которые к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб Украины.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил наличие ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, где «действуют американские, британские и французские противники».

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#оружие
#фсб
#днр
#всу
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4 человека сгорели заживо после столкновения легковушки с трактором в Башкирии
15 марта 2024, 05:53

Фото: Пресс-служба МЧС Башкортостана

В Башкирии произошло столкновение легковой машины и трактора, в результате которого погибли трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Республике Башкортостан.
ДТП произошло на 1 323-м км автодороги М-7 «Волга» между населёнными пунктами Чернолесовское и Николаевка. По предварительной информации, водитель машины Toyota Corolla столкнулся с трактором МТЗ «Беларусь», съехал в кювет и загорелся.

«Установлено, что в легковушке находились четыре человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь. Огнеборцы извлекли погибших из покореженного автомобиля и ликвидировали горение», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов, сотрудники отдела по расследованию ДТП и передвижная криминалистическая лаборатория. На месте расследование инцидента координирует прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#автомобиль
#башкирия
#столкновение
#погибшие
#дтп
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В Анголе более 50 человек умерли, выпив «жидкость для проверки на колдовство»
AFP: Свыше 50 человек умерли в Анголе после того, как выпили странную жидкость
15 марта 2024, 02:19

Фото: iStock/undefined_undefined

Более полусотни человек в Анголе умерли, выпив неизвестную жидкость, которая, согласно местным поверьям, помогает проверить человека на его причастность к колдовству. Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse.
«Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет», — рассказала журналистам Лузия Филемоне, сотрудница муниципалитета города Камакупа в ангольской провинции Бие (цитата по ТАСС).

В Анголе нет закона, который преследует занимающихся колдовством. Однако среди сельского населения распространены верования в колдунов, способных навлекать несчастье на всю общину.

В результате заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, известный как «мбулунго». Согласно поверью, если человек умирает, после того как выпил его, то это доказывает, что он занимался магией.

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#африка
#смерть
#погибшие
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Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки
В Якутии забившие прохожего из-за сигареты подростки получили от 8 до 19 лет
14 марта 2024, 21:08

Фото: istock / gorodenkoff

В Якутске суд вынес приговор троим молодым людям за два убийства, одно из которых было совершено до 18-ти лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Саха (Якутия).
Юноши получили от 8 до 19 лет тюремного заключения.

По версии следствия, первую расправу осужденные совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Еще в подростковом возрасте после употребления алкоголя в подъезде по пути в магазин они встретили мужчину, у которого попросили сигарету. После отказа они сильно избили прохожего, из-за чего он впоследствии скончался.

В августе 2021 года компания явилась домой к знакомому и накинулась на него с кулаками. Спустя несколько дней они вернулись к пострадавшему и еще раз избили его. Полученные им травмы стали для мужчины летальными.

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