В Абакане мужчина с топором напал на людей

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Мужчина с топором напал на людей в Абакане. На данный момент известно об одном пострадавшем, однако их может быть больше. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что нападавшего задержали сегодня утром, 15 марта, рядом с одним из жилых домов на перекрестке улиц Некрасова и Кирова. Преступник бегал без футболки с топором, после нанес серьезные увечья 40-летнему мужчине обухом от топора.
Пострадавший госпитализирован с ушибом мозга и переломом теменной кости. По данным правоохранительных органов, еще один человек могу получить резаные ранения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.
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Пострадавший госпитализирован с ушибом мозга и переломом теменной кости. По данным правоохранительных органов, еще один человек могу получить резаные ранения.
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Екатерина Коршунова