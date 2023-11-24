ФСБ в Петербурге задержала полковника юстиции Шиховцова

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В Санкт-Петербурге задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом сообщает «Фонтанка».
Шиховцов был задержан сотрудниками Управления «М» Федеральной службы безопасности по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
Известно, что Шиховцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СМИ сообщили, что задержанный получил восемь миллионов рублей за некую услугу, связанную с уголовным делом, находившимся а работе его отдела.
Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении Шиховцова.
Других подробностей происшествия пока что не приводится.
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Известно, что Шиховцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СМИ сообщили, что задержанный получил восемь миллионов рублей за некую услугу, связанную с уголовным делом, находившимся а работе его отдела.
Других подробностей происшествия пока что не приводится.
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Евгения Парфентьева