ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

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Силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю.
Отмечается, что преступник размещал в мессенджере видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военных. Злоумышленник был задержан в Камчатский край.
Уточняется, что против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности».
Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова