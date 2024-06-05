ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика за сбор данных

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ФСБ России уличила в сотрудничестве с украинской спецслужбой 61-летнего бывшего военного летчика из РФ. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что пенсионер, который выражал несогласие с проведением спецоперации, связался в социальных сетях с представителями Службы безопасности Украины и предложил им свои услуги по обучению пилотов ВСУ. Однако российскому злоумышленнику дали задание собрать информацию об аэропортах, которые находятся в Калужской и Московской областях.
Уточняется, что пенсионер не успел выполнить задание противника, так как был задержан ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, фотографировал и записывал видео стратегически важных объектов на Крымском полуострове, после чего публиковал их в украинских пабликах.
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Уточняется, что пенсионер не успел выполнить задание противника, так как был задержан ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, фотографировал и записывал видео стратегически важных объектов на Крымском полуострове, после чего публиковал их в украинских пабликах.
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Екатерина Коршунова