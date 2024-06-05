Филиппо: отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию

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Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети Х, что отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта.
Филиппо задался вопросом, неужели Париж действительно хочет, чтобы кровь французских солдат пролилась в конфликте, к которому Франция никак не относится. Он отметил, что Париж не должен никого отправлять на Украину.
Филиппо заключил, что лучше Франции прекратить поставки оружия киевскому режиму и пытаться достичь мирного урегулирования военного противостояния.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.
Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.
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Филиппо заключил, что лучше Франции прекратить поставки оружия киевскому режиму и пытаться достичь мирного урегулирования военного противостояния.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.
Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.
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Екатерина Коршунова