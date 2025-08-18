Фура устроила массовый разбор на волгоградском перекрестке — видео

18 августа 2025, 20:45

В Волгограде фура протаранила семь автомобилей и попала на видео

Фото: Istock/Xavier Lorenzo

В Волгограде грузовик врезался в припаркованные автомобили. Подробности сообщает Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».





В Волгограде произошло ДТП с участием фуры, которая протаранила несколько легковых машин. На предоставленной записи видно, как грузовик на полном ходу врезается в автомобили, стоящие на перекрёстке, после чего продолжает движение. Удар был настолько сильным, что пострадавшие машины задели и другие транспортные средства.



По предварительным данным, повреждения получили семь легковушек. Сообщается, что в аварии пострадали три человека. Одного из них пришлось госпитализировать. Обстоятельства происшествия выясняются.



