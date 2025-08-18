Достижения.рф

На трассе в Челябинской области перевернулась фура, перевозившая несколько десятков лошадей

Baza: На трассе в Челябинской области перевернулась фура, перевозившая лошадей
Фото: iStock/avstraliavasin

На трассе в Челябинской области перевернулась фура, перевозившая несколько десятков лошадей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



ДТП произошло в районе города Сим на трассе М-5. Все лошади пострадали в результате инцидента: у них были обнаружены переломы и ушибы.

Некоторые животные погибли сразу же, а остальные — спустя несколько часов после происшествия. По предварительным данным, лошади направлялись в Монголию.

Ранее сообщалось, что на подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0