Футболист Бугаев подал иск к ГУ МВД Кубани на 5 млн из-за видео с мефедроном

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Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал в отношении ГУ МВД Кубани гражданский иск на пять миллионов рублей из-за распространенного видео с обнаружением у него наркотиков. Футболист утверждает, что ролик, распространённый полицией, является фальсификацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Жеребцова.
3 ноября Прикубанский районный суд арестовал Бугаева, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере) УК РФ. Согласно кадрам краевого ГУ МВД, у бывшего футболиста обнаружили свёрток с 500 граммами мефедрона. Правоохранители утверждают, что он намеревался сбыть наркотики в Сочи.
Сторона защиты обжаловала решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщала РИА Новости, что полицейские якобы сфальсифицировали улики и вымогали у футболиста взятку в размере трех миллионов рублей.
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Сторона защиты обжаловала решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его в силе. Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко ранее сообщала РИА Новости, что полицейские якобы сфальсифицировали улики и вымогали у футболиста взятку в размере трех миллионов рублей.
«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого Бугаев заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», — цитирует агентство слова Жеребцова.
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Диана Аванесян