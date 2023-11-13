На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жительнице Красноярского края, которая делала «закладки», пряча наркотики и кошку в детский комбинезон, об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Напомним, изобретательную закладчицу поймали в феврале 2023 года. Выяснилось, что в детском комбинезоне женщина носила не своего ребёнка, а кошку по кличке Микки и расфасованные по пакетикам наркотики. Таким образом закладчица конспирировалась, чтобы ни у кого не вызывать подозрений.
Во время обысков правоохранители обнаружили у женщины более ста свертков с примерно 160 граммов вещества, расфасованного по ним.
Жительницу Красноярского края признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Суд в Нижнем Тагиле приговорил закладчицу к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Во время обысков правоохранители обнаружили у женщины более ста свертков с примерно 160 граммов вещества, расфасованного по ним.
Суд в Нижнем Тагиле приговорил закладчицу к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Евгения Парфентьева