«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве — фото

Фото: iStock/conejota
Грузовая «Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что авария произошла в районе семи утра в понедельник. Через несколько минут после произошедшего территорию оцепили.
Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, однако пассажир оказался зажат. Ему оказали помощь очевидцы.
По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль оперативно вытащили из перехода. Машина сильно повреждена – кузов снесло потолком перехода.
По одной из версий, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением из-за гололёда. Выяснилось, что на автомобиле уже были установлены летние шины.
Читайте также:
Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье
Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, однако пассажир оказался зажат. Ему оказали помощь очевидцы.
По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль оперативно вытащили из перехода. Машина сильно повреждена – кузов снесло потолком перехода.
По одной из версий, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением из-за гололёда. Выяснилось, что на автомобиле уже были установлены летние шины.
Читайте также:
Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье
Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
Анастасия Чинкова