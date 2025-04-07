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«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве – фото

«Газель» влетела в подземный переход у метро «Парк Победы» в Москве
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

Грузовая «Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что авария произошла в районе семи утра в понедельник. Через несколько минут после произошедшего территорию оцепили.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, однако пассажир оказался зажат. Ему оказали помощь очевидцы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль оперативно вытащили из перехода. Машина сильно повреждена – кузов снесло потолком перехода.

По одной из версий, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением из-за гололёда. Выяснилось, что на автомобиле уже были установлены летние шины.

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В Москве СК запросил арест мужчины, убившего своего внука
07 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/undefined undefined

Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, до смерти избившего своего малолетнего внука на северо-западе Москвы. Об этом сообщает СК РФ в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил мальчика 2023 года рождения. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, он частично признал вину.

Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы фигурант дела был заключён под стражу.

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#ребёнок
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#происшествия
#москва
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Жительница Иркутской области подожгла лодку бывшего и случайно уничтожила свой дом
07 апреля 2025, 10:52

Фото: iStock/Kara Capaldo

Жительница посёлка Усть-Балея (Иркутская область) решила сжечь моторную лодку экс-возлюбленного. Огонь перекинулся на её дом — от него ничего не осталось. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.
По данным канала, в отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело об умышленной порче чужого имущества. Хозяин лодки оценил ущерб в 1 млн рублей.



Ранее в городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома.

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#пожар
#уголовное дома
#ущерб
#иркутская область
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В Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции
07 апреля 2025, 08:53

Фото: iStock/Fedorovekb

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей региона, подозреваемых в организации занятия проституцией. Среди задержанных — организатор преступного сообщества и 11 его участников. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, пишет ТАСС.
По данным следствия, преступная группа была создана в 2018 году и занималась вовлечением женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятия проституцией с применением насилия. Сообщество действовало на территории Красноярского края и Новосибирской области.

Следствие установило, что в состав группы входило около 40 человек, которые имели четкую структуру и распределение обязанностей. Участники силового блока были вооружены ножами и огнестрельным оружием. Для оказания интимных услуг арендовались сауны и квартиры.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ и ГУ МВД по Красноярскому краю. Организатор сообщества взят под стражу, а задержанные продолжают давать показания.

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#дело
#мвд
#уголовное дело
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Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пятью пассажирами, трое пропали
07 апреля 2025, 08:37

Фото: iStock/Vasilvich

В Новокузнецком округе Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, в результате которого трое пассажиров пропали без вести. По информации ГУМЧС по региону, на борту находились пять человек. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе реки Чумыш. Как стало известно, группа мужчин в возрасте от 32 до 48 лет вышла на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. Это обстоятельство могло стать одной из причин трагедии.

На месте происшествия работают четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Сотрудники полиции совместно со спасателями активно участвуют в поисковых мероприятиях, обследуя берег реки. Ситуация осложняется подъемом уровня воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.

Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Ведутся все необходимые меры для поиска пропавших и выяснения обстоятельств происшествия.

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#реки
#мчс
#инцидент
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Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
07 апреля 2025, 00:48

Фото: iStock/Vankherson

Водитель микроавтобуса, который задержали в Белоруссии со взрывчаткой заявил, что не знал о запрещенном грузе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — заявил мужчина.

Водителем микроавтобуса оказался Евгений Манько. По его словам, он зарегистрирован как юридическое лицо и занимается перевозкой автомобилей из Европы. Заказ по микроавтобусу он получил от знакомого из Эстонии Романа. Тот действовал по поручению человека по имени Иван, который и переделал микроавтобус.

Напомним, что опасный груз был обнаружен польско-белорусской границе. Далее микроавтобус должен был отправиться в Россию. В автомобиле было найдено 580 килограммов иностранной взрывчатки, предположительно американского производства.

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#мужчина
#белоруссия
#взрывчатка
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