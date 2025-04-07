Аэролодка перевернулась в Кемеровской области: трое пассажиров пропали без вести

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В Новокузнецком округе Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, в результате которого трое пассажиров пропали без вести. По информации ГУМЧС по региону, на борту находились пять человек. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе реки Чумыш. Как стало известно, группа мужчин в возрасте от 32 до 48 лет вышла на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. Это обстоятельство могло стать одной из причин трагедии.
На месте происшествия работают четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Сотрудники полиции совместно со спасателями активно участвуют в поисковых мероприятиях, обследуя берег реки. Ситуация осложняется подъемом уровня воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.
Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Ведутся все необходимые меры для поиска пропавших и выяснения обстоятельств происшествия.
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На месте происшествия работают четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Сотрудники полиции совместно со спасателями активно участвуют в поисковых мероприятиях, обследуя берег реки. Ситуация осложняется подъемом уровня воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.
Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Ведутся все необходимые меры для поиска пропавших и выяснения обстоятельств происшествия.
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Дарья Осипова