Газманова, Королеву и Лолиту допросит суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Фото: РИА Новости/Александр Поляков
По делу об убийстве певца Игоря Талькова суд допросит российских артистов Лолиту Милявскую, Александра Цекало, Богдана Титомира Наташу Королеву, Игоря Николаева и Олега Газманова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что с возобновлением следствия снова допросят 150 человек.
«Выяснилось, что заочно арестованный <…> (концертный директор Игоря Талькова, обвиняемый в его убийстве. – Прим. ред.) Шляфман — брат питерского криминального авторитета 90-х. Вероятно, это помогло ему сбежать от правосудия в Израиль», — говорится в публикации.
Валерий Шляфман так и не понес никакого наказания, сменив имя и уехав в Израиль. По версии следователей, в 1991 году он хотел застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, испытывая к тому неприязнь на почве очередности выступления звезд на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере. Малахов увернулся от выстрела, а Тальков получил смертельное ранение.
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