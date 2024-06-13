Суд Петербурга заочно рассмотрит дело против Шляфмана по убийству Талькова

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Обвинение по уголовному делу в отношении концертного директора певца и композитора Игоря Талькова Валерия Шляфмана утвердила прокуратура Северной столицы. Шляфмана обвиняют в убийстве Талькова в далеком 1991 году. По сообщению Генпрокуратуры РФ, дело будет рассматриваться Петроградским районным судом в заочном формате, то есть без обвиняемого.
«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», – сообщили в ведомстве.
Следователи установили, что в октябре 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере Шляфман, испытывая неприязнь к директору исполнительницы Азизы Игорю Малахову из-за очередности выступления знаменитостей, хотел застрелить его. Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. Известно, что Шляфман живет в Израиле.
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