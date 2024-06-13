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Суд Петербурга заочно рассмотрит дело против Шляфмана по убийству Талькова

13 июня 2024, 19:39
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Обвинение по уголовному делу в отношении концертного директора певца и композитора Игоря Талькова Валерия Шляфмана утвердила прокуратура Северной столицы. Шляфмана обвиняют в убийстве Талькова в далеком 1991 году. По сообщению Генпрокуратуры РФ, дело будет рассматриваться Петроградским районным судом в заочном формате, то есть без обвиняемого.


«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», – сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что в октябре 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере Шляфман, испытывая неприязнь к директору исполнительницы Азизы Игорю Малахову из-за очередности выступления знаменитостей, хотел застрелить его. Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. Известно, что Шляфман живет в Израиле.

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#суд
#новости
ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства
ФСПП сообщила об изъятии ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры» Хотина
13 июня 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину перешли во владение государства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФСПП.
По словам адвоката задержанного Павла Хлюстова, в настоящее время отсутствует вступившее в силу решение суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью Хотина.

Хлюстов счел фейковыми данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower.

Напомним, 4 марта текущего года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате. Банк России отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

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#банк россии
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Более 10 тысяч человек посетили литературный фестиваль в Подмосковье
13 июня 2024, 18:53

Фото: Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Более 10 тысяч зрителей побывали на литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» , который проходил с 7 по 9 июня в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стал точкой притяжения для молодых талантливых авторов, объединил классику и современность и, тем самым, актуализировал поэтическое искусство для всех возрастов.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Хедлайнерами фестиваля стали народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк и многие другие.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы».

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Ведущий фестиваля, поэт Дмитрий Ленский поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от мероприятия.

«Пушкин гулял по этим аллеям, здесь очень красивая усадьба, которая пережила несколько войн, но осталась в своем первозданном виде. Здесь выступали заслуженные артисты, молодые поэты, блогеры. Выступали с целыми литературными программами. Это был праздник, мне бы хотелось, чтобы такие мероприятия множились. Это только положительные эмоции, которые целиком оправданы», — сказал ведущий фестиваля.

Дмитрий Ленский рассказал, что среди гостей фестиваля были и наряженные в костюмы Натальи Гончаровой участницы «Московского долголетия», которые с горящими глазами следили за всем, что происходило на сцене.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

«Самое приятное, что люди приходили и знали, зачем они пришли. Они приходили с горящими глазами, они ловили каждое слово, потому что это для них было ценно. В такие моменты понимаешь, что у нас так много общего, при всей нашей разности, у нас есть то, что мы любим — наше слово, которое в каждом своем значении заключает нашу душу», — поделился поэт.

Также на сцене выступали участники различных литературных проектов. Например, поэты из «Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко» читали замечательные стихи о лете и об А.С. Пушкине.

Фото: Радио 1

«Мы здесь впервые. Атмосфера невероятная, место потрясающее. Очень здорово, что праздник приурочен к юбилею А.С.Пушкина. Спасибо зрителям за глаза и аплодисменты, а организаторам за приглашение», — сказала корреспонденту «Радио 1» поэт, заместитель проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко» Алина Савенко.

Своими эмоциями также поделился с корреспондентом «Радио 1» выступающий поэт Савва Роскин.

«Зал был теплый и реагировал очень добродушно. Погода тоже нам сопутствовала. Все было ярко и хорошо», — отметил поэт.

Гости фестиваля гуляли по аллеям усадьбы с большими улыбками и с удовольствием не только смотрели программу, но и участвовали в различных мастер-классах.

Фото: «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

«Все замечательно! Очень рада, что смогла попасть. Полюбовалась местной красотой, талантливыми ребятами — все очень впечатлило. Были и различные мастер-классы по изготовлению, например, оловянных солдатиков. Очень интересно. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше», — поделилась своими эмоциями гостья фестиваля Елена.

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#подмосковье
#усадьба
#фестиваль
#искусство
#пушкин
#поэзия
#стихи
#эмоции
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В селе Левково реконструируют водозаборный узел на 2 тыс. абонентов
13 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла №42 в селе Левково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ВЗУ №42 с установкой станции водоподготовки в селе Левково. Работы будут проведены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их профинансируют за счёт средств бюджета городского округа», – говорится в сообщении.
ВЗУ рассчитан на 2 тыс. абонентов. Завершить работы планируют в будущем году.

Как отметили в пресс-службе, в 2024 году по госпрограмме в округе Пушкинский реконструируют семь водозаборных узлов: в городе Пушкино, микрорайонах Клязьма и Кудринка, селе Левково, посёлке Тарасовка, а также два ВЗУ – в посёлке Правда.

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#подмосковье
#московская область
#пушкино
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В Шатуре представили концепцию благоустройства общественных пространств
13 июня 2024, 18:32

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

В городском округе Шатура планируется расширить парковую зону и создать новые спортивные зоны. О концепции развития общественных пространств округа до 2028 года рассказали на встрече «Большая Шатура — пульс регионов» заместитель главы округа Александр Титов и архитектор Константин Елихов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В частности, будет увеличена территория парка имени Гагарина.

«В результате расширения общая площадь парка составит 81 гектар и будет разделена на несколько удобных зон. К работам приступят уже в 2025 году, в этом году здесь запланировано создание скейт-площадки», — рассказал Александр Титов.
Новые проекты благоустройства предусматривают также, что благоустроенные набережные будут связаны с основными улицами Шатуры. Например, бульвар Мира станет связующим звеном между ключевыми городскими улицами и парком культуры и отдыха, откуда можно будет дойти до городского пляжа и 5-го микрорайона.

Отмечается, что центр города Шатура ожидает комплексное развитие. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи. Благоустроен будет проспект Ильича, вокруг строящегося Никольского собора создадут площадь, а в привокзальных сосновых борах обустроят скверы. Благоустройство затронет также площадь Ленина — там проведут озеленение и сделают пространство удобным для массовых мероприятий.

Концепция благоустройства Рошаля предполагает преобразование центра города в большой парк и туристический кластер. Кроме того, центры планируется реконструировать в посёлках Осаново-Дубовое, Черусти, Мишероснкий, Шатурторф, селе Кривандино и ряде других населённых пунктах округа.

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#шатура
#благоустройство
#рошаль
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Владимир Путин: российские учёные открыты для сотрудничества с другими странами
13 июня 2024, 18:12

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Результаты работы российских учёных должны быть использованы и в других странах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ведущим российскими и зарубежными учёными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований. Встреча прошла в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.
«Мы открыты для сотрудничества, для использования достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты вашей работы были использованы не только в России, но и в других странах», – сказал президент.
По его словам, в стране всегда было приоритетом развитие российских науки и экономики как части мировой науки.
«Мне приятно отметить, что эта работа идёт по плану. Мы её корректируем в соответствии с вашими рекомендациями. Надеюсь, эта работа и вам приносит удовлетворение», – обратился глава государства к учёным-получателям мегагрантов.
Он подчеркнул, что проект NICA связан с познанием происхождения и развития Вселенной. По словам Путина, это не прикладная сфера исследования, но она уже сегодня приносит конкретные результаты для экономики и науки России.

Ранее сообщалось, что президент дал в ОИЯИ старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.

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#московская область
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#владимир путин
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Захарова: обстрел ВСУ журналистов НТВ в Горловке был целенаправленным ударом
13 июня 2024, 18:11

Фото: сайт МИД РФ

Атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел. Об этом в рамках брифинга заявила российский дипломат Мария Захарова.
«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, <...> тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», –сказала официальный представитель МИД РФ.

Также она подчеркнула обязанность таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО призвать киевский режим ответить за такие атаки.

О ранении трех журналистов НТВ сообщал ранее мэр Горловки Иван Приходько. Он уточнил, что атака со стороны украинских военных застала их, когда сотрудники телеканала исполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский.

Позже главврач горловской больницы Нелля Якуненко сообщала, что журналисты в коме и им проводятся операции.

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#украина
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​Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне
13 июня 2024, 18:07

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Президент отметил, что давно хотел посетить ОИЯИ. Сотрудники провели для него экскурсию по предприятию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сопровождении директора института Григория Трубникова глава государства познакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.

Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA. Начало международной программы исследований на нём запланировано на следующий год.

Как рассказал Трубников, Объединённый институт ядерных исследований в Дубне приводит новые технологии на российские предприятия. Он отметил, что количество отечественных инвестиций составляет порядка 80%. По словам директора, на работу предприятия больше повлияла пандемия коронавируса, чем проведение спецоперации. Директор ОИЯИ рассказал, что институт реализует с предприятиями новые проекты.
«Мы даём задачу, которую до этого они не делали, вместе ее реализуем. Они здесь могут её испытать, увидеть, что она работает и дальше выходить с ней в экономику», – пояснил Трубников.
Как напомнила пресс-служба Кремля, решение о создании комплекса NICA приняла в 2011 году правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Его строительство началось в 2016-м.

NICA базируется на разработанной в ОИЯИ уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия, получившей признание во всём мире.


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#наукоград
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Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»
13 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Масштабная акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В мероприятии ​приняли участие сотрудники администрации Волоколамского округа, молодогвардейцы и местные активисты.

«Акция проводится с 2014 года и объединила более шести миллионов человек и стала крупнейшей экологической инициативой в стране. Помимо уборки мусора в береговой зоне рек и водоёмов, акция призвана популяризировать идею водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам. В этом году субботник провели в селе Теряево на берегах Гурьевского и Иосифского озёр», — поделились в пресс-службе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто принял участие в акции и помог навести у озёр чистоту и порядок.

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#волоколамск
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится из-за путевых работ
13 июня 2024, 17:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 15-17 и 22-24 июня, а также с 29 июня по 1 июля в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участке между станциями Сходня и Химки. Расписание электричек из-за этого изменится с 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, в тот же период с 22 по 24 июня и с 29 июня 1 июля», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в указанные дни отменят электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково. Из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково не будет поездов с 22:55 до утра, а от станции Зеленоград-Крюково в центр — с 23:51 до утра.

Уточнить расписание можно на вокзалах и ж/д станциях, а также на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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