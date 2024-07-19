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Приговорённый к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американский журналист Эван Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом его адвокат Олег Матюнин сообщил в беседе с РИА Новости.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. ФСБ задержала его в марте прошлого года. В общей сложности на данный момент журналист провёл под стражей 15 месяцев.
Адвокат подчеркнул, что отбытое в СИЗО время будет зачтено в общий срок лишения свободы. Таким образом, 16 лет заключения истекут 1 апреля 2039 года.
Матюнин также отметил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. УДО может быть применено исключительно после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей срока.
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Адвокат подчеркнул, что отбытое в СИЗО время будет зачтено в общий срок лишения свободы. Таким образом, 16 лет заключения истекут 1 апреля 2039 года.
Матюнин также отметил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. УДО может быть применено исключительно после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей срока.
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Анастасия Чинкова