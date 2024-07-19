Байден заявил, что США будут добиваться освобождения журналиста Гершковича

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Президент США Джо Байден после вынесения в России приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединённые Штаты продолжат добиваться его освобождения.
В пятницу Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже.Весной прошлого года журналист по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавода». Он был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Байден в ответ на решение суда заявил, что страна упорно добивалась освобождения своего журналисты и продолжит это делать и дальше.
Также глава Белого дома подчеркнул, что возвращение Гершковича и других американцев на родину является первоочередным приоритетом его администрации.
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Байден в ответ на решение суда заявил, что страна упорно добивалась освобождения своего журналисты и продолжит это делать и дальше.
Также глава Белого дома подчеркнул, что возвращение Гершковича и других американцев на родину является первоочередным приоритетом его администрации.
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Анастасия Чинкова