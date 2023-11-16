На место обрушения дома в Астраханской области выехал глава Минздрава

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Глава Министерства здравоохранения Астраханской области Александр Буркин выехал на место обрушения пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В региональном Минздраве отметили, что информация о пострадавших уточняется. Министр здравоохранения региона в ближайшее время прибудет на место происшествия.
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