Появились подробности обрушения дома в Астрахани

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Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды. Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.
По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.
Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что был создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы.
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По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.
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Алина Юрчак