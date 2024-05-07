Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Отмечается, что Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова. В настоящее время в его кабинете проходят обыски.
Примечательно, что Хабиров не раз заявлял о том, что в его команде «нет места казнокрадам и взяточникам», поэтому решение об увольнении Клебанова было принято сразу, после подтверждения данных о получении взятки.
Александр Клебанов был министром транспорта с декабря 2022 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Примечательно, что Хабиров не раз заявлял о том, что в его команде «нет места казнокрадам и взяточникам», поэтому решение об увольнении Клебанова было принято сразу, после подтверждения данных о получении взятки.
Александр Клебанов был министром транспорта с декабря 2022 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Екатерина Коршунова