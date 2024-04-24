Басманный суд Москвы арестовал заммнистра обороны Тимура Иванова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Иванов будет находиться под стражей 2 месяца, до 23 июня текущего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.
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Ранее сообщалось, что вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова