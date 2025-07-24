Голая россиянка взбиралась на капоты и пугала водителей — видео
В Ленобласти обнаженная девушка бросалась на машины и пугала водителей
Россиянка без одежды пугала автомобилистов в Ленинградской области. Ее странное поведение запечатлели очевидцы.
На кадрах, опубликованных изданием «Фонтанка», видно, как обнаженная девушка взбирается на капот машины и пристально разглядывает водителя, покачиваясь в стороны в такт музыке. Мужчины, находившиеся в салоне, искренне удивляются происходящему. Затем водитель выходит из машины, берет девушку за руку и отводит в сторону.
«В Лавриках (деревня в составе города Мурино — прим. ред.) все стабильно», — написал один из пользователей.
Ранее появилось видео, на котором обнаженная девушка исполнила танец на капоте черного Mercedes-Benz в Краснодаре.