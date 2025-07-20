Обнаженная девушка исполнила танец на капоте Mercedes в Краснодаре — видео

20 июля 2025, 13:48

Фото: istockphoto/blinow61

Обнаженная девушка исполнила танец на капоте черного Mercedes-Benz в Краснодаре. Как уточнили в региональном главке МВД, по факту происшествия проводится проверка.





Теперь фигурантку могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пикантный инцидент произошел на Красной улице города.



