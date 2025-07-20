Обнаженная девушка исполнила танец на капоте Mercedes в Краснодаре — видео
Обнаженная девушка исполнила танец на капоте черного Mercedes-Benz в Краснодаре. Как уточнили в региональном главке МВД, по факту происшествия проводится проверка.
Теперь фигурантку могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пикантный инцидент произошел на Красной улице города.
«На улице Красной, оседлав капот чёрного «Мерседеса», обнажённая гурия выплясывает различные па. Ночным гулякам явно зашло–публики собралось достаточно для столь позднего часа», — сказано в публикации Telegram-канала «ЧП Краснодар», который разместил видео происходящего.
На кадрах видно, как голая девушка размахивает одеждой, стоя на автомобиле. Сама машина стояла на пешеходном переходе.