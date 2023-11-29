Готовившему теракт в Москве предъявили обвинение

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Следственный комитет РФ предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который собирался взорвать цистерну на ж/д станции в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Черемушкинский районный суд.
Подозреваемому вменяется подготовка теракта и изготовление взрывного устройства. Сообщается, что до ареста Олег был безработным. До попытки теракта он работал маляром в автосервисе, но уволился. В ноябре его арестовали на 10 суток за хулиганство в состоянии алкогольного опьянение во дворе жилого дома.
Друзья говорят, что Олег патриот. По их словам, он 6 месяцев участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя.
По информации следствия, Венгрыжановский в ноябре получил от неизвестного задание на совершение за террористического акта вознаграждение. Мужчина должен был взорвать одну из цистерн железнодорожной станции. Он забрал вещество, необходимое для создания самодельного взрывного устройства, и детонатор. Но совершить теракт ему не удалось, мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.
«Венгрыжановский О. В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)», — сказали в пресс-службе.Читайте также:
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