Граждан России в Таиланде обокрали в отеле

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Граждан Российской Федерации, которые отдыхали в Тайланде, обокрали в отеле. Об этом информирует портал TourDom.
Инцидент произошел на популярном тайском курорте Пхукет в трехзвездочной гостинице Baan Vanida Garden Resort. Сообщается, что у соотечественников пропал сейф, в котором хранились паспорта и деньги. По словам россиян, пропажа ими была обнаружена еще 31 августа. Они утверждают, что в их бунгало пробрался вор, который и украл их личные вещи.
Соотечественники все дни пытались найти преступника, однако их попытки оказались тщетными, поэтому они решили предать этот случай огласке в соцсетях.
Отель предоставил россиянам записи с камер наблюдения на которых видно, как неизвестный человек выходит из комнаты с сейфом.
Они решили обратиться в полицию, но там им сказали, что на вора уже поступали жалобы, однако поймать его не представляется возможным. Помимо этого, в отеле ущерб компенсировать отказались.
Сейчас россияне оформляют свидетельства на возвращение в Россию в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства.
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Соотечественники все дни пытались найти преступника, однако их попытки оказались тщетными, поэтому они решили предать этот случай огласке в соцсетях.
Отель предоставил россиянам записи с камер наблюдения на которых видно, как неизвестный человек выходит из комнаты с сейфом.
Они решили обратиться в полицию, но там им сказали, что на вора уже поступали жалобы, однако поймать его не представляется возможным. Помимо этого, в отеле ущерб компенсировать отказались.
Сейчас россияне оформляют свидетельства на возвращение в Россию в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства.
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Дарья Осипова