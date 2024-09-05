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Граждан России в Таиланде обокрали в отеле

TourDom: отдыхающих на Пхукете россиян обокрали в отеле
05 сентября 2024, 13:35
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Граждан Российской Федерации, которые отдыхали в Тайланде, обокрали в отеле. Об этом информирует портал TourDom.
Инцидент произошел на популярном тайском курорте Пхукет в трехзвездочной гостинице Baan Vanida Garden Resort. Сообщается, что у соотечественников пропал сейф, в котором хранились паспорта и деньги. По словам россиян, пропажа ими была обнаружена еще 31 августа. Они утверждают, что в их бунгало пробрался вор, который и украл их личные вещи.

Соотечественники все дни пытались найти преступника, однако их попытки оказались тщетными, поэтому они решили предать этот случай огласке в соцсетях.



Отель предоставил россиянам записи с камер наблюдения на которых видно, как неизвестный человек выходит из комнаты с сейфом.

Они решили обратиться в полицию, но там им сказали, что на вора уже поступали жалобы, однако поймать его не представляется возможным. Помимо этого, в отеле ущерб компенсировать отказались.

Сейчас россияне оформляют свидетельства на возвращение в Россию в связи с утерей паспортов, по которым смогут выехать из Королевства.

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Появились новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде
Перед смертью найденный со следами пыток в Таиланде россиянин голодал семь дней
05 сентября 2024, 14:13

Фото: istock/gorodenkoff

Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Об этом в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый с обстоятельствами дела.
Согласно источнику, погибший предложил своей супруге попробовать эту экстремальную практику. В итоге пара провела неделю без еды и воды. Тело Орлова было найдено в истощенном состоянии.

«Семь дней они жили без еды и воды, буквально скитались по пляжам и ночевали где придется», — передает инсайдер.

Помимо этого, сообщается о возможных финансовых трудностях, с которыми столкнулась семья. В сложный период Орлов даже высказывал мысли о самоубийстве.

Напомним, что на Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги. Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.

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Здание склада загорелось при падении сбитого беспилотника в Гомеле
05 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/Distortion Media

В белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в своём Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.

Ранее дежурные силы по система ПВО ВС Белоруссии сообщали, что ночью были сбиты украинские беспилотники, вторгнувшиеся в воздушное пространство страны.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, заявили в командовании вооружёнными силами и войсками противовоздушной обороны.

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#белоруссия
#беспилотник
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#пво
#проверка
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Умерла мать девочки, погибшей при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке
05 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

До четырёх человек увеличилось число жерт удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ещё одной жертвой стала женщина 1988 года рождения, дочь которой ранее скончалась от ран в результате того же украинского удара.

Днём ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерийского оружия натовского калибра 155 миллиметров. Ракеты прилетели в здания рынка «Сокол».

В результате этого удара на месте погибли три человека: мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков 13 и 15 лет. Кроме того, были ранены тринадцать человек, в числе которых ребёнок.

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#рынок
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«Задержалась на работе»: в Донецке парень забил возлюбленную до смерти
Mash: в Донецке парень до смерти избил возлюбленную за опоздание с работы
05 сентября 2024, 12:40

Фото: iStock/Backiris

В Донецке парень до смерти избил свою возлюбленную, которая опоздала домой с работы и не смогла объяснить почему задержалась. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе. Отмечается, что ревнивца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
По данным издания, все произошло ночью 22 августа, когда пара разругалась из-за случившегося, а на следующий день молодой человек напился и слетел с катушек. Парень схватил девушку за волосы, выволок в душевую комнату общежития и начал жестоко избивать.

Только когда девушка упал на пол, потеряв сознание, нападавший остановился и выволок в общий коридор, надеясь привести ее в чувства. Однако возлюбленная уже была мертва.

В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый во всем сознался. Максимальный срок инкриминируемой ему статьи — 15 лет колонии.

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Неизвестные сожгли могилу ветерана СВО под Екатеринбургом
05 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/dragana991

Неизвестные сожгли могилу ветерана СВО под Екатеринбургом. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Отмечается, что это произошло в посёлке Монетном в Свердловской области. Неизвестные подожгли могилу Владимира Кожевникова, который был награждён медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке».

Родственники погибшего солдата считают, что правоохранительные органы должны завести уголовное дело по факту осквернения могилы героя. Также они утверждают, что такие действия можно считать дискредитацией ВС РФ и СВО.

Ранее сообщалось, что на Камчатке могилу для погибшего участника СВО вырыли прямо посреди дороги.

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#вандализм
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Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам угонщика электровелосипеда
05 сентября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, укравшего велосипед с электрическим приводом, сумели задержать по горячим следам сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Хозяин электровелосипеда припарковал его во дворе дома. Заметив пропажу, он сообщил о краже в полицию. Эту информацию передали росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования. Через несколько минут после сообщения патруль заметил мужчину, который ехал на велосипеде, совпадающим по описанию с похищенным», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии остановили велосипед, задержали злоумышленника и доставили его в полицию. Задержанным оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По факту кражи велосипеда проводится проверка.

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В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей

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#росгвардия
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#велосипед
#криминал
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В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей
05 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в четверг, 5 сентября, около 8 утра на 195-м километре трассы А-107 на территории Подольского городского округа, в аварии пострадали четыре человека. Расследование происшествия взяла под контроль Подольская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Предварительно установлено, что водитель самосвала совершил попутное столкновение с легковой машиной, ожидавшей возможности совершить поворот. В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем, и трое её несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Прокуратура округа контролирует установление обстоятельств аварии. Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по её итогам.

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#дтп
#авария
#прокуратура
#дети
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Около генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы
05 сентября 2024, 11:19

Фото: iStock/picturesd

В районе здания генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом пишет издание Focus.
В четверг утром, в день годовщины теракта на Мюнхенской олимпиаде, у здания Генерального консульства Израиля в Мюнхене прогремела серия выстрелов. После этого, как пишет газета Süddeutsche Zeitung, были слышны крики «Бегите! Бегите!».

В настоящее время отсутствует информация о погибших и пострадавших.

Напомним, что 5 сентября – годовщина теракта, произошедшего в 197 году в ходе проведения Олимпийских игр в Мюнхене. В этот день боевики открыли огонь по членам сборной Израиля. В результате погибли 11 человек.

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#выстрел
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Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста
Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста в Стерлитамаке
05 сентября 2024, 10:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трое российских студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия», пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Стерлитамак в Башкирии. Молодые люди отправились на квест. По сюжету один из актёров прижал парней к окну электрошокером, однако рама не выдержала и студенты выпали.

Их оперативно госпитализировали. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, у двоих также обнаружились переломы и ушибы.

По данным канала, комнату, в которой произошёл инцидент, закрыли. Остальные же помещения квеста продолжают работать в штатном режиме.

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#госпитализация
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