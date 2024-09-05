Граждан России в Таиланде обокрали в отеле

В Донецке парень до смерти избил свою возлюбленную, которая опоздала домой с работы и не смогла объяснить почему задержалась. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе. Отмечается, что ревнивца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.