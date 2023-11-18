Грузчики запросили у женщины 75 тыс. вместо 10 и выкинули мебель на асфальт

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Грузчики выкинули мебель женщины на асфальт, потому что та отказалась платить за услуги 75 тысяч рублей.
Mash пишет, что изначальной суммой была 10тысяч рублей, но когда шкаф привезли по адресу, грузчики предъявили совсем другу смету за работу.
Женщина нашла в Интернете компанию «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». По телефону объяснила, что ей нужно только два грузчика, а в итоге приехали пять
По прибытии на второй адрес грузчики выдвинули смету в 75 тысяч рублей. Туда вошли услуги, которые женщина не заказывала. Заказчица отказалась платить и собралась вызывать полицию. Мужчины попытались отговорить её от звонка и снизили ценник до 25, а потом и вовсе до 15 тысяч рублей.
В итоге женщина перевела им только 30% суммы, а грузчики в ответ выбросили мебель на асфальт. Полиция проведёт проверку.
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Женщина нашла в Интернете компанию «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». По телефону объяснила, что ей нужно только два грузчика, а в итоге приехали пять
В итоге женщина перевела им только 30% суммы, а грузчики в ответ выбросили мебель на асфальт. Полиция проведёт проверку.
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Мария Фирсова