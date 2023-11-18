В Сочи домашний кот прогнал медведя со двора

Фото: istockphoto/Nils Jacobi
На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с хозяйского участка.
ЧП случилось на одном из подворий в Красной Поляне. Медведь пробрался на частный участок ночью. Отважный кот налетел на медведя и зашипел. Медведь, не ожидавший атаки, предпочел сбежать и найти пропитание в другом месте.
Ранее в польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.
Читайте также:
В Польше медведь напал на активиста, добивавшегося защитной зоны вокруг берлоги
В Якутии медведь напал на двух бурильщиков
В Приморском крае медведь вышел к школе
Мария Фирсова