Хирурги удалили 11-килограммовую кисту с паразитом девушке в Казани

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В Казани хирурги удалили девушке 11-килограммовую кисту с паразитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, врачи выявили эхинококковую кисту (паразит свил себе гнездо) у девушки еще в 2017 году. Тогда она пропила необходимые препараты, но лечение она так и не завершила.
Год назад 21-летняя девушка сильно похудела и обнаружила большое образование на животе. Врачи выявили огромную опухоль, которая сдавила органы, а в некоторые проросла.
Чтобы избавить пациентку от недуга, врачам пришлось вместе с опухолью удалить два сегмента печени и часть мочеточника. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Она долечивается дома.
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Год назад 21-летняя девушка сильно похудела и обнаружила большое образование на животе. Врачи выявили огромную опухоль, которая сдавила органы, а в некоторые проросла.
Чтобы избавить пациентку от недуга, врачам пришлось вместе с опухолью удалить два сегмента печени и часть мочеточника. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Она долечивается дома.
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Элина Позднякова