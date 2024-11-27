Долгопрудненские врачи избавили девушку от 15-сантиметровой кисты с паразитами

30 ноября в Дубне отметят Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Там пройдёт мероприятие, организованное в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь». Много лет она поддерживает страдающих от этой болезни.