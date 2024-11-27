Долгопрудненские врачи избавили девушку от 15-сантиметровой кисты с паразитами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Долгопрудненской больницы удалили пациентке 15-сантиметровую кисту с паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 26-летняя женщина с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась несколько лет назад и не беспокоила пациентку, к врачу она не обращалась. Диагностика выявила содержащее жидкость 15-сантиметровое образование между мышцами бедра.
В ходе сложной двухчасовой операции хирурги отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Новообразование извлекли, вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки со множественными паразитарными кистами.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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В ходе сложной двухчасовой операции хирурги отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Новообразование извлекли, вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки со множественными паразитарными кистами.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Это типичные проявления эхинококка. В основном эхинококк селится в печени. Но тут паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в конечность, где и осел. Это исключительный случай. В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию. После этого она была выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к нормальной жизни.
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Лора Луганская